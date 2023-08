Deux mères et cinq enfants hospitalisés après une intoxication au CO à Koekelberg

Un employé de Sibelga avait été envoyé dans un appartement au quatrième étage d'un immeuble de la place Eugène Simonis à Koekelberg pour une odeur de gaz et son détecteur de CO s'est déclenché lorsqu'il a pénétré dans l'appartement. Les pompiers sont ensuite arrivés sur place et ont en effet constaté la présence de CO.

L'habitante du quatrième étage et ses deux enfants ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés, tout comme une mère et ses trois enfants, dont un bébé, qui vivent au premier étage.

Les pompiers de Bruxelles rappellent que plusieurs précautions sont à prendre lorsqu'on utilise certains appareils de chauffe. "Tout d'abord, il faut faire installer un appareil conforme par un technicien agréé, faire effectuer l'entretien annuel ainsi que les vérifications obligatoires. Il faut également veiller à une bonne évacuation des gaz de combustion, ventiler les pièces et assurer un apport d'air frais régulier", explique Walter Derieuw.

"Il est aussi utile de placer des détecteurs de CO homologués, et enfin il faut réagir en cas de symptômes tels que nausées, vomissements, maux de tête ou fatigue soudaine en ouvrant les fenêtres, en évacuant les personnes présentes et en demandant de l'aide via la centrale d'urgence 112", ajoute-t-il. "La région bruxelloise, dans le cadre du programme Renolution, prévoit des primes pour le remplacement des brûleurs et chaudières obsolètes et non conformes".