Deux mineurs blessés lors d'une bagarre dans un bus à Brée

Des images de la bagarre circulent sur les réseaux sociaux. Elles montrent deux mineurs battus et piétinés par plusieurs autres jeunes dans le bus, tandis qu'un accompagnateur tente d'intervenir. Finalement, les garçons parviennent à quitter le véhicule, mais l'un d'eux reçoit encore plusieurs coups alors qu'il est allongé sur le sol.

Comme il s'agit de mineurs, la police et le parquet communiquent avec parcimonie. "Tout ce que nous pouvons communiquer, c'est que nous avons été prévenus et que nous nous sommes rendus sur les lieux", a indiqué la porte-parole de la zone Carma (Genk, Zutendaal, As, Opglabbeek, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Brée, Kinrooi et Meeuwen-Gruitrode).