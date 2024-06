Deux morts et trois blessés dans des tirs à Saint-Gilles la nuit dernière

Les faits se sont produits entre 01h00 et 02h00 dans un café de la rue de l'Argonne, non loin de la gare du Midi. Les circonstances précises sont encore peu claires, mais selon les premiers constats, deux personnes sont mortes et trois ont été blessées. Un des blessés ne serait que légèrement atteint, les deux autres sont plus gravement touchés. Aucun auteur présumé n'a jusqu'ici pu être interpellé.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et fournira plus d'informations en cours de journée.