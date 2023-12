Deux nouveaux prévenus contestent leur implication dans le dossier

L'avocat Sofian B. était allé rendre visite à Eridan M.G. à la prison de Namur, peu après son arrestation en décembre 2021. Le procureur fédéral soupçonne l'avocat d'avoir été poussé à effectuer cette visite par des membres du milieu de la drogue anversois, afin de faire pression sur le suspect principal du dossier, ce que Sofian B. a démenti.

"Je m'y suis rendu non pas en tant qu'avocat pénaliste, mais en tant qu'avocat d'affaires", a déclaré celui-ci. "Quelqu'un se faisant passer pour le cousin d'Eridan M.G m'a demandé de lui rendre visite et de lui proposer mes services pour récupérer des biens saisis. J'avais déjà agi en tant qu'administrateur de sociétés lorsque des chefs d'entreprises étaient emprisonnés pendant un certain temps. Mais le détenu m'a indiqué qu'il n'avait pas besoin de mes services. Notre conversation a donc été très brève."