Deux peines d'un an prison ferme pour avoir tenté de voler une Porsche Cayenne à Lasne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi deux individus à chacun un an d'emprisonnement ferme. Poursuivis pour avoir tenté de voler en septembre 2019 une Porsche Cayenne à des habitants de Lasne, ils niaient les faits. Ils prétendaient s'être déplacés pour acheter la voiture de luxe, mais qu'au bout du compte, ils avaient été agressés par les vendeurs. Le tribunal n'a pas retenu ces explications, tenant plutôt compte de celles des victimes et des lourds antécédents judiciaires des deux prévenus.

"C'est nous qui avons été agressés: ils se sont retournés contre nous, et ils ont utilisé un spray au poivre. On n'a pas pris la fuite. On est parti parce que j'avais déjà des soucis avec la justice, et qu'on ne pouvait pas aller au commissariat", avait affirmé l'un des prévenus.

Le ministère public et les victimes ont présenté une toute autre version des faits. Les deux complices, arrivés du nord de la France pour acheter la Porsche Cayenne que les Lasnois avaient mis en vente via un site internet spécialisé, ont apposé des plaques françaises (volées) sur la voiture pour l'essayer. Ils avaient signé les documents des vendeurs en indiquant une fausse identité, puis ils ont tenté de voler la voiture en utilisant un spray au poivre. Les victimes ont réussi à les mettre en échec en arrachant la clé de contact du véhicule et les prévenus ont alors quitté les lieux. Ils ne semblaient pas avoir été aspergés de spray comme ils l'ont soutenu puisque quelques centaines de mètres plus loin, leur véhicule a été flashé à plus de 80 km/h en agglomération...