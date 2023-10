Deux personnes blessées à la suite d'un incendie à Uccle

"L'incendie faisait rage au quatrième étage, à l'arrière d'un bâtiment de cinq étages", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Le feu était pleinement développé à notre arrivée. Un habitant s'était réfugié sur son balcon en façade arrière au cinquième étage. Un échelier a pénétré dans l'habitation via l'auto-échelle pour évacuer cet habitant, en l'équipant d'une cagoule de sauvetage branchée sur l'appareil respiratoire du pompier", a-t-il détaillé. "Cette personne ainsi que l'occupant de l'appartement sinistré avaient inhalé de la fumée et ont donc été évacués vers l'hôpital. Les autres habitants étaient sains et saufs", a poursuivi le porte-parole.

L'origine de l'incendie est accidentelle.

Par ailleurs, cinq appartements sont inhabitables, à commencer par l'appartement sinistré et un second touché par le feu. Deux autres appartements ont subi des dégâts de fumée et de suie et un dernier a subi des dégâts des eaux. Les habitants de ces logements ont été pris en charge par la zone de police Marlow et les services communaux d'Uccle afin d'être relogés.