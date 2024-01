Deux personnes hospitalisées après une intoxication au monoxyde de carbone à Koekelberg

Un couple vivant à Koekelberg a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans son habitation durant la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué les pompiers de Bruxelles mercredi matin. Un homme et sa conjointe, enceinte, ont été transportés à l'hôpital. Le couple avait brûlé du charbon dans un brasero à l'intérieur pour se chauffer, ce qui a causé un dégagement de gaz toxique.

"Les deux personnes ont été transportées à l'hôpital", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers des Bruxelles. "La cause était une sorte de brasero rempli de charbon qui a été utilisé comme chauffage d'appoint. Les deux victimes ont eu de la chance de se réveiller", a-t-il dit. L'homme et sa conjointe ont été exposés à des fortes concentrations de CO, ainsi que le bébé que porte cette dernière.

Les victimes ont appelé elles-mêmes les secours mercredi vers 02h45, affirmant s'être réveillées avec des nausées. D'après les informations fournies, l'opérateur de la centrale d'urgence 112 a pu conclure qu'il s'agissait probablement d'une intoxication au CO. Les pompiers et les services médicaux nécessaires ont donc été envoyés sur place, rue Jules Debecker à Koekelberg.

Les pompiers rappellent encore une fois les règles essentielles pour éviter une intoxication au CO : faire installer un appareil de chauffe conforme par un technicien agréé et faire effectuer l'entretien annuel et les contrôles obligatoires. Il faut aussi s'assurer d'une bonne évacuation des gaz de combustion, prévoir un système de ventilation et apporter de l'air frais régulièrement dans la pièce où se trouve l'appareil. Il est également conseillé d'installer des détecteurs de CO.

Le porte-parole des pompiers souligne encore que les braseros et les barbecues, ou tout autre dispositif à combustion qui n'est pas raccordé à une cheminée, ne doivent jamais être utilisés à l'intérieur.