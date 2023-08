Deux personnes sous mandat d'arrêt à la suite des émeutes survenues en Basse-Meuse

Deux individus ont été placés sous mandat d'arrêt, à la suite des émeutes qui ont secoué ces dernières nuits les communes d'Oupeye et de Herstal après le décès par balle d'un trentenaire suite à un tir policier vendredi 18 août, a précisé mercredi après-midi le parquet de Liège. La justice liégeoise communiquera par ailleurs sur l'enquête dès la semaine prochaine, une fois les agents entendus, a-t-elle ajouté.

"Le Parquet souhaite réagir fermement à ces évènements. Il ne peut accepter qu'il y soit répondu par une violence accrue, en particulier contre ceux qui sont en première ligne pour garantir notre sécurité et l'ordre public", réagit-il mercredi.

"À ce jour, un grand nombre de procès-verbaux ont été rédigés, attestant de la nature sérieuse et inquiétante de ces agressions. Plusieurs suspects ont été identifiés, certains d'entre eux ont été privés de liberté et ont été déférés pour répondre de leurs actes. À l'heure actuelle, deux individus sont sous mandat d'arrêt", ajoute la justice liégeoise, qui lance également "un appel au calme" et qui rappelle que "la simple incitation à l'émeute est une infraction punissable".