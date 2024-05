Deux personnes sous mandat d'arrêt à la suite du vol de la jarre chinoise de Mariemont

Les deux personnes interpellées en Belgique à la suite du vol de la jarre chinoise de grande valeur dérobée au musée de Mariemont fin avril ont été placées sous mandat d'arrêt pour organisation criminelle, a indiqué jeudi le procureur du roi de Charleroi Vincent Fiasse. Deux autres suspects ont été arrêtés en France dans la foulée de la conférence de presse organisée mercredi par l'autorité judiciaire. Au total, six suspects ont été appréhendés.

Le vol avec effraction avait été commis le 21 avril dernier aux alentours de 04h00. Pour s'emparer de la jarre, les trois auteurs visibles sur des images de vidéosurveillance n'avaient pas hésité à briser la vitre derrière laquelle l'objet était conservé.

L'enquête, confiée à une juge d'instruction carolo, a mené la police judiciaire fédérale de Charleroi vers des sujets français, expliquait le procureur du roi mercredi lors d'une conférence de presse. Ce qui a motivé de nombreux devoirs d'enquête classiques et plus spécialisés, selon lui, et une collaboration entre les autorités policières des deux pays.