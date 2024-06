Deux policiers blessés lors de l'interpellation de trois suspects à Braine-l'Alleud

Les patrouilleurs de la zone de police de Braine-l'Alleud et un renfort de la zone voisine de Waterloo ont été appelés à intervenir dans la nuit de lundi à mardi, vers 01h30. Une violente bagarre avait éclaté au niveau de l'avenue Maréchal Ney, dans le centre brainois.

Trois suspects se trouvaient encore sur les lieux à l'arrivée des policiers. Lors de leur interpellation, les individus nés en 1999, 2001 et 2002, originaires de Braine-l'Alleud et Waterloo, ont copieusement insulté les agents et leur ont porté des coups de poing.