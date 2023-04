Deux policiers sanctionnés pour avoir rédigé un faux procès verbal

Un ancien policier du peloton anti banditisme de Liège (PAB) a été condamné, mercredi par le tribunal correctionnel de Liège, à une peine de 150 heures de travail et à une amende de 200 euros après avoir commis un fait de faux en écriture et des faits de violences à l'égard de son ex-compagne. Cet ex-policier avait rédigé un faux PV pour obtenir une indemnisation et avait utilisé son véhicule de service dans le cadre de son conflit avec son ex-compagne.