Deux sans-abris violemment agressés lundi dans la station de métro Maelbeek

Un individu a attaqué avec un couteau deux sans-abri qui étaient en train de dormir dans la station de métro Maelbeek, lundi vers 05h00, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo. Selon le média, l'auteur des faits aurait enlevé ses chaussures et se serait mis à prier, avant de poignarder les deux victimes. Un suspect est sous mandat d'arrêt.

"Les services de police ont été appelés, le 24 avril 2023 vers 05h15 du matin, à se rendre à la station de métro Maelbeek pour un cas d'agression", a exposé le parquet. "Sur les lieux, la police a découvert deux victimes. Il s'agit de deux hommes âgés de 53 et 45 ans. Ils ont reçu les premiers soins. Leurs jours ne sont pas en danger", a-t-il expliqué.

"Par la suite, un périmètre judiciaire a été établi pour conserver toutes les traces utiles à l'enquête. Et après avoir pris connaissance des faits, le parquet a ordonné les premiers devoirs, à savoir l'audition des victimes, le visionnage des images des caméras de vidéo-surveillance et l'intervention du laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale (PJF). Un juge d'instruction a été désigné et il a placé un suspect sous mandat d'arrêt. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits", a encore communiqué le parquet.