Deux sœurs de Hilal Makhtout reçoivent 28.735 euros de dommages et intérêts

Les deux sœurs de Hilal Makhtout, victime de tortures ayant entraîné sa mort en mars 2019, se sont vu accorder mardi un total de 28.735 euros de dommages et intérêts par la cour d'assises de Tongres. Les cinq hommes reconnus coupable pour ces tortures devront s'acquitter de cette somme.

Cinq personnes, condamnées devant la cour d'assises de Tongres, devront s'acquitter de ce montant. Il s'agit d'Amine A., condamné à 25 ans de prison pour son rôle en tant que tortionnaire et de meneur, de son frère Yassine, qui a écopé de 23 ans de prison pour ses actes en tant qu'autre protagoniste principal, Wahid H., condamné à 20 ans de prison, Mikail Y., qui a écopé d'une peine de 22 ans de prison, et Abdel-Jalil N., condamné à 15 ans de prison.

Une somme de 18.085 euros, qui comprend les frais administratifs, les frais des obsèques et des dommages et intérêts pour préjudice moral, a été accordée à la première soeur, Samira. La somme de 10.650 euros, dont 10.000 euros au titre de préjudice moral, a été accordée à la deuxième soeur, Maleka.

Le 9 mars 2019, Hilal Makhtout avait été enlevé à son domicile limbourgeois. Ce trentenaire avait été torturé jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, le 12 mars, dans le vide sanitaire d'une maison de vacances de Forzée (Rochefort). La raison de cette exécution est la disparition d'une certaine quantité de cocaïne et d'argent.

Outre les cinq condamnés déjà cités, Safouane A., Omar H., Vito F.D.G. et Giuliano S., reconnus coupables de traitement inhumain à l'encontre de Hilal Makthout et d'association de malfaiteurs, ont, eux, écopé de 9, 8, 6 et 5 ans de prison. Enfin, Dario S. a été condamné à 11 mois de prison pour non-assistance à personne en danger.