Deux suspects de plus interpellés aux Pays-Bas après la mort d'une enfant à Merksem

Les interpellations ont été faites sur demande du juge d'instruction d'Anvers. Les deux suspects sont un homme de 31 ans et une femme de 24 ans. Des perquisitions ont également été menées dans les régions d'Amsterdam, Breda et Rotterdam.

Les faits se sont déroulés en janvier 2023. Des individus ont tiré à la kalachnikov sur la porte d'un garage à Merksem, derrière laquelle se trouvait le logis d'une famille. Firdaous, la victime, a été touchée par l'une des balles et n'a pas survécu à ses blessures. Son père et deux de ses sœurs, de 13 et 18 ans, ont été légèrement blessés, et ont pu être soignés à l'hôpital.

Plusieurs membres de la famille de l'enfant apparaissent dans des affaires de stupéfiants. La police a donc rapidement soupçonné une attaque liée au milieu de la drogue.