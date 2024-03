Deux suspects de plus interpellés aux Pays-Bas après la mort d'une fillette à Merksem

Deux personnes avaient déjà été interpellées fin février dans cette affaire: une femme de 53 ans originaire de Putte et déjà signalée dans des dossiers criminels liés aux stupéfiants, ainsi qu'un Bruxellois de 21 ans en un autre lieu.

Les faits se sont déroulés en janvier 2023. Des individus ont tiré à la kalachnikov sur la porte d'un garage à Merksem, derrière laquelle se trouvait le logis d'une famille. Firdaous, la victime, a été touchée par l'une des balles et n'a pas survécu à ses blessures. Son père et deux de ses sœurs ont été légèrement blessés, et ont pu être soignés à l'hôpital.