Deux suspects placés sous mandat d'arrêt dans l'enquête sur les coups de feu à Schaerbeek

Trois perquisitions ont été menées mardi par la zone de police Bruxelles-Nord, dans les communes de Schaerbeek, Evere et Machelen (Brabant flamand). Lors de ces perquisitions, deux suspects ont pu être interpellés. Le premier est un homme âgé de 32 ans, le second un jeune homme de 19 ans. L'un d'eux est soupçonné d'être le tireur et l'autre serait un complice, a indiqué le parquet.