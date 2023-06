Deux véhicules saisis après un rodéo urbain à Namur

D'autres sanctions pénales et communales devraient suivre. Sur le plan financier, la note pourrait atteindre 1.000 euros et même davantage en incluant les infractions pénales constatées et notamment un excès de vitesse.

D'autres actions répressives contre les rodéos urbains sont prévues, prévient encore la zone de police Namur Capitale, qui entend également utiliser le réseau de caméras urbaines pour lutter contre ce phénomène.