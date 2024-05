Dilliès juge "légal" le recours à la force lors de la manifestation à l'ambassade d'Israël

Une plainte collective est en voie d'être déposée par le cabinet d'avocats Progress Network Lawyers (PNL) à l'encontre de la zone de police Marlow, de la commune d'Uccle et de son bourgmestre, Boris Dilliès (MR), pour "usage disproportionné de la force" durant le rassemblement organisé mardi soir devant l'ambassade d'Israël. Le bourgmestre soutient, quant à lui, que les moyens policiers utilisés lors de cette mobilisation "non autorisée" sont légaux et légitimes.