Disparition de Lina: le parquet de Strasbourg s'attend à de longues investigations

Un peu plus d'une semaine après la disparition de la jeune fille le 23 septembre, l'enquête a pris dimanche une dimension criminelle avec l'ouverture d'une information judiciaire "contre X" pour "enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours".

Il s'agit d'"un changement de cadre procédural" marquant "une nouvelle phase de l'enquête qui s'oriente désormais vers des investigations de longue haleine", a indiqué dans un bref communiqué la procureure, Yolande Renzi.