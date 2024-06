Distributeur explosé à Virginal: trois peines de six ans et deux arrestations immédiates

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Hicham K., Mounir B. et Fouad B. à des peines de six ans d'emprisonnement ferme. Poursuivis avec sept autres prévenus, il s'agit des auteurs principaux d'une attaque à l'explosif, commise sur un distributeur de billets de bpost le 25 février 2022 à Virginal (Ittre). Sur place, les auteurs avaient fait exploser trois charges, causant d'importants dégâts matériels sans réussir à s'emparer des billets de banque.

Ce sont notamment les véhicules puissants utilisés par la bande qui ont permis aux enquêteurs de remonter la piste. Une Audi RS5 et des Mercedes, louées sous de faux noms à l'étranger, ont servi lors des faits et de repérages préalables. Les activités des auteurs sont internationales: plusieurs d'entre eux étaient basés aux Pays-Bas et certains sont soupçonnés d'avoir commis des faits du même type en Allemagne.

Outre les trois peines de six ans d'emprisonnement ferme prononcées, le tribunal a condamné des complices à des peines de 3 ans, 2 ans et de 15 mois de prison ferme. Une femme qui avait accepté de cacher chez elle un véhicule qui a servi aux auteurs s'en tire avec une peine de surveillance électronique d'un an. Dans la foulée du prononcé, à la demande du ministère public, le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate d'Hicham K., qui était en aveu partiel, et de Fouad B., qui a fait défaut tout au long de la procédure.