Dix ans de prison pour une tentative d'assassinat

Une première altercation s'était produite le soir du 3 juillet, vers 20h45, entre la victime et deux des trois prévenus. L'un, né en 1990, lui a porté des coups tandis que l'autre lui a passé une laisse autour du cou.

Plus tard dans la soirée, vers 22h00, le deuxième prévenu avait fait appel à son fils. Et c'est à trois qu'ils étaient allés retrouver la victime, qui était couchée au sol. Le prévenu né en 1990 s'était une nouvelle fois acharné sur la victime, lui portant plus d'une dizaine de coups de pied et de poing.

Pour ce qu'il estime être une tentative d'assassinat, le tribunal condamne le trentenaire, qui a porté des coups, à une peine de 10 ans de prison.