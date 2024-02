Dix ans de prison requis contre un logisticien-financier d'organisations criminelles

Le parquet fédéral a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, 800.000 euros d'amende, dix ans de prison, d'interdiction de gérer des sociétés et de déchéance de ses droits, ainsi qu'une confiscation additionnelle de 500.000 euros à l'encontre d'Abdelhak H., pour son rôle de logisticien-financier dans plusieurs organisations criminelles en lien avec le trafic de drogue, et notamment celle d'Eridan M. G., l'un des dirigeants présumés de l'affaire jugée dans le cadre du procès Encro.

"Il participe aux mouvements bancaires du trafic, il sert de prête-nom pour la gestion de sociétés écrans comme CJ BATI, qu'il gère, pour blanchir de l'argent, l'obtention et l'immatriculation de véhicules utilisés par les organisations", a notamment évoqué le procureur fédéral, Julien Moinil.

En 2021, le prévenu a été chargé d'effectuer des paiements de transactions frauduleuses vers le Brésil et a alors joué le rôle de financier, en plus de celui de logisticien. "Il propose des endroits de stockage, met à disposition de l'organisation criminelle des structures financières à l'étranger pour blanchir des montants colossaux d'organisations criminelles, avec des comptes bancaires et des transferts de fonds internationaux, ainsi que des véhicules immatriculés au nom de personnes morales (de sociétés, ndlr.) qu'il gère", a expliqué le ministère public.