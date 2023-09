Dix ans de prison requis contre un prédateur sexuel à Jurbise

Le ministère public a demandé, mardi, à la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut de condamner un violeur âgé de 31 ans à une peine de dix ans de prison. En première instance, le trentenaire avait écopé d'une peine de huit ans de prison et d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de cinq ans.

L'homme a abusé sexuellement de six victimes, des adolescentes rencontrées sur les réseaux sociaux. Après avoir obtenu d'elles des photos, en tenue légère ou dénudée, l'homme leur faisait du chantage. Il les rencontrait à Jurbise et exigeait d'elles des fellations, menaçant de publier les photos sur les réseaux sociaux. Il filmait également les relations, à l'insu des victimes. Enfin, il donnait de l'argent aux victimes contre des fellations et des masturbations.

Le prévenu, qui a passé quatre mois en détention préventive, a demandé à la cour, par la voix de son avocat, de réduire la peine et de l'assortir d'un sursis probatoire. Après avoir longtemps contesté les faits, déclarant que les victimes étaient consentantes, il est passé aux aveux.