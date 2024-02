Dix ans de prison requis à l'encontre d'un membre de l'organisation criminelle

Le ministère public a requis mardi une peine de dix ans de prison, une interdiction de droits en Belgique pour la même durée et une amende de 800.000 euros à l'encontre de Jetmir B. dans le dossier Encro, relatif à une vaste organisation criminelle en lien avec le trafic de drogue, mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

"Dans la centaine de conversations que Jetmir B. a eues avec d'autres suspects, notamment en Albanie et au Kosovo, nous lisons qu'il parle de 'marchandise bolivienne' et de 'marchandise colombienne', et qu'à chaque fois, cela s'accompagne de photos de blocs de cocaïne. Il y a aussi des conversations sur le prix de cette 'marchandise', sur la vente de grandes quantités de cannabis et même d'héroïne", a contextualisé le ministère public.

Le téléphone personnel de Jetmir B. et son "téléphone Sky" présumé ont quitté en même temps la frontière belge, a rappelé le procureur. Les deux appareils ont également été signalés au même moment à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie, ou au niveau du domicile d'Abdelwahab G.