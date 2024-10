Dix ans requis contre un homme ayant commis de multiples viols sur sa fille

La victime avait 11 ans lorsque les premiers faits ont été commis et 19 ans lorsqu'elle a déposé plainte. "Les faits ont commencé à raison d'une fois par mois lorsqu'elle a emménagé chez lui. Ils ont été de plus en plus fréquents à partir du moment où ils ont déménagé dans un nouvel appartement. Il ne se montrait pas violent mais exerçait une forme de pression psychologique sur elle, notamment via du chantage ou de la culpabilisation", a expliqué le parquet de Namur.

Ce père de famille a également filmé sa fille à une reprise lors d'un acte sexuel et lui demandait de lui envoyer des vidéos d'elle à caractère sexuel, lorsqu'elle rentrait chez sa mère.