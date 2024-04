Dix ans requis pour complicité de tentative de meurtre, viol et torture

Le parquet général a requis jeudi devant la cour d'appel de Liège une peine de 10 ans de prison contre une Bertrigeoise de 22 ans poursuivie pour des faits de tentative de meurtre, viol et torture lors de la séquestration d'une victime dans le cadre d'un règlement de compte. Une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de cinq ans a également été requise contre la prévenue.

Les faits remontent au 5 août 2022 à Namur. La prévenue, qui occupait l'appartement de son compagnon emprisonné, avait reçu chez elle trois individus. Les deux premiers reprochaient au troisième d'avoir eu une liaison avec la compagne de l'un d'eux durant sa période d'emprisonnement.

Les deux invités avaient alors fait subir au troisième homme une scène de coups, de viol, de torture et de tentative de meurtre durant plus de deux heures. La victime avait été ligotée, violée avec un morceau de bois, brûlée avec une taque de cuisson et lardée de plusieurs coups de couteau.