Dix-huit mois avec sursis requis contre le fondateur de Mithra pour délit d'initié

Le ministère public a complété son réquisitoire en demandant que l'homme d'affaires soit aussi condamné à une amende de 60.000 euros et que le tribunal ordonne une confiscation de 233.106 euros, le paiement de 40.000 euros de frais de justice et une interdiction professionnelle de trois ans.

François Fornieri, actionnaire principal et fondateur de la biotech liégeoise Mithra, comparaissait seul mardi devant le tribunal correctionnel de Liège. Il est soupçonné d'avoir utilisé des informations sensibles et de nature confidentielle - dont ne disposaient pas d'autres investisseurs et qui pouvaient influencer le cours de l'action de l'entreprise - au bénéfice d'un ami proche.