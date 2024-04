Dix-huit mois de prison avec sursis pour avoir frappé un ambulancier à Philippeville

Le prévenu avait été pris en charge par deux ambulanciers à la suite d'une lourde chute qu'il venait de faire. Il avait bu une bouteille de rhum durant la matinée. "Il s'est rebellé et a insultés les policiers lorsqu'ils ont voulu le mettre sur le brancard", précisait le parquet de Namur lors de l'audience. L'un des secouristes a reçu un coup de tête et a subi neuf jours d'incapacité de travail.

Le prévenu était en aveux des faits mais n'avait pas de souvenirs précis. "Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. La première question que j'ai posée était de savoir si j'avais été agressif, car il m'arrive de l'être quand j'ai bu. Aujourd'hui, je ne bois plus du tout. Cette consommation était plus que problématique. Je regrette ce que j'ai fait car je sais comment je peux être quand j'ai bu", disait-il.