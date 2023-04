Dix-huit mois de prison pour faits de mœurs à l'aéroport de Bruxelles

La victime venait d'atterrir à l'aéroport et prenait un ascenseur pour se rendre à la gare lorsqu'elle a été agressée: "Juste avant que les portes de l'ascenseur ne se referment, l'homme a sauté à l'intérieur", a déclaré le procureur. "Il a regardé autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre, et s'est masturbé. La victime a reculé jusqu'au mur de l'ascenseur, a placé sa valise entre elle et l'homme, et s'est enfuie dès que les portes se sont ouvertes. Une fois à l'extérieur, elle a pu s'adresser au personnel de la SNCB, qui a prévenu la police, ce qui a permis d'arrêter l'homme."

"Mon client maintient qu'il n'a fait que saluer cette femme et lui demander de l'argent", a répliqué la défense. "Quoi qu'il en soit, il semble qu'il s'agisse d'exhibitionnisme plutôt que d'agression sexuelle. Nous demandons une peine plus clémente, compte tenu également du fait que mon client est intellectuellement limité."