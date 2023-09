Dix-huit mois de prison pour Jymmi Durieux, déjà condamné aux assises pour meurtre

Un an plus tôt, le 1er février 2020, Jymmi Durieux était impliqué dans une bagarre mortelle. Jacques Hermail avait été roué de coups et brûlé vif dans son appartement par trois hommes, dont Jymmi Durieux.

Ce dernier avait d'abord été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Hainaut, mais l'arrêt avait été cassé par la cour de cassation. La défense contestait le meurtre, soutenant que Jymmi n'avait commis aucun geste et qu'il devait être condamné pour non-assistance à personne en danger.