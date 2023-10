Dix-huit mois de prison pour menaces et violence conjugale

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné mercredi Philip S. (44 ans) à 18 mois de prison et à une amende de 1.600 euros. Le quadragénaire, originaire de Louvain, était poursuivi pour des faits de violence conjugale, de menaces de mort sur son enfant de deux ans et de rébellion.

Aux faits de violence s'ajoutent également les menaces régulières proférées par le prévenu à l'encontre de sa femme. Après une dispute sur la reconnaissance de leur quatrième enfant, il aurait ainsi menacé de "tuer" cette dernière. Le quadragénaire aurait en outre proféré des menaces à l'encontre de sa partenaire via les noms d'utilisateur de leur profil Netflix partagé.

Philip S. s'est montré physiquement violent à plusieurs reprises envers sa compagne, avec qui il a quatre enfants. En 2021, lors d'une crise psychotique due à sa consommation de drogues, le prévenu a lancé une fourchette à sa femme, qui était alors enceinte. Leurs enfants et son beau-fils étaient présents au moment des faits. Le beau-père de l'enfant a menacé de tuer sa fille de deux ans si le garçon ne lui donnait pas son téléphone portable. L'enfant a dû obéir pour protéger sa sœur.

Fin de l'année dernière, la police est également intervenue lorsque S. s'est présenté devant la porte de sa compagne. Pour désamorcer la situation, les agents ont décidé de le menotter. Il a fallu quatre agents pour le maîtriser, dont l'un d'eux a été blessé.

Comme le prévenu était déjà connu de la justice pour des vols, consommation de drogue et autres actes de violence, il n'avait plus droit au sursis. Il a été condamné à verser des dommages et intérêts de 500 euros à son enfant, qui est désormais sous tutelle d'un avocat. Le policier blessé recevra pour sa part 100 euros.