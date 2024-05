Dix Néerlandais blessés dans l'effondrement d'un restaurant à Majorque

Au moins quatre personnes ont été tuées dans l'accident: deux Allemandes âgées de 20 et 30 ans, une Espagnole de 23 ans et un Sénégalais de 44 ans. Il est possible que le bilan s'alourdisse encore.

Le drame est intervenu en fin de journée jeudi, dans la zone touristique de Playa de Palma, quand "le toit d'un édifice de deux étages" abritant un restaurant, le Medusa Beach Club, s'est effondré sur la terrasse du rez-de-chaussée, a expliqué la porte-parole des services de secours. Cette zone se situe au sud de Palma de Majorque, la capitale de l'île de Majorque.