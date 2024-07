Donald Trump voit davantage s'éloigner la menace d'un procès avant la présidentielle

Et, quand bien même la cour d'appel déciderait de casser l'annulation décidée par la juge Cannon, Donald Trump pourrait alors saisir la Cour suprême.

Visé par quatre procédures pénales et condamné dans l'une d'elles à New York pour falsification de documents comptables, Donald Trump fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible.