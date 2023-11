Double homicide à Denderhoutem: le corps repêché dans la Dendre est bien celui du suspect

Le corps retrouvé vendredi dans la Dendre est bien celui de V.G., le suspect du double homicide commis à Denderhoutem, a indiqué dimanche le parquet de Flandre orientale.

Les deux victimes, une femme de 54 ans et son fils de 22 ans, ont été retrouvées le samedi 11 novembre dans une habitation de Denderhoutem. Le suspect âgé de 51 ans, mari de la femme et beau-père du fils de celle-ci, était soupçonné d'avoir commis un acte de désespoir, sa voiture avait également été retrouvée à proximité de la Dendre à Alost et des témoins avaient aperçu une personne se jeter à l'eau.