Double homicide à Marchienne-au-Pont: le suspect placé sous mandat d'arrêt

Dimanche, vers 17h40, les services de secours et la police sont intervenus au numéro 20 de la rue de Forêt à Marchienne-au-Pont. Le père de famille, ensanglanté, a été découvert au rez-de-chaussée de l'habitation familiale. "Il a directement indiqué aux policiers qu'il pourrait y avoir deux personnes sans vie au grenier", a exposé la substitute du procureur Di Vincenzo lors d'une conférence de presse. Les corps sans vie de deux personnes ont été découverts dans le grenier. "Il s'agit de la maman âgée de 50 ans et du jeune frère, qui avait 17 ans. Il semblerait que le suspect, âgé de 22 ans, s'en est pris à ces deux victimes au couteau. Il y avait beaucoup de sang sur place."

Le père de famille, sérieusement blessé, a été emmené en milieu hospitalier où ses jours ne sont désormais plus en danger. Ce dernier a été victime d'un tir de pistolet d'alarme et poussé du haut de l'escalier. Le suspect, âgé de 22 ans et inconnu de la justice, a été privé de liberté à Bruxelles. "Des repérages téléphoniques et bancaires ont permis de retrouver sa trace. Il comptait prendre un train pour rejoindre la France", a ajouté la substitute Di Vincenzo.