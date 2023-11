Double meurtre à Denderhoutem: près de 500 personnes assistent aux funérailles

Les funérailles de la mère de famille et de son fils tués dans leur maison de Denderhoutem ont eu lieu samedi matin au crématorium Siesegem à 'Alost. Environ 500 personnes ont assisté à la cérémonie.

Le 11 novembre, les corps d'une femme de 54 ans et de son fils de 22 ans étaient retrouvés dans une habitation de Denderhoutem, dans l'entité de Haaltert. Peu de temps avant les faits, la quinquagénaire avait fait état de menaces. Le suspect âgé de 51 ans, époux et beau-père des victimes, avait été interpellé avant d'être remis en liberté étant donné qu'il n'était pas question de violences physiques. En dépit d'une interdiction de contact, l'homme s'était néanmoins rendu au domicile de son ex-compagne pour la tuer elle et son fils.

Le quinquagénaire a vraisemblablement ensuite mis fin à ses jours. Le véhicule de l'auteur présumé des faits a en effet été remarqué à proximité de la Dendre et des témoins ont indiqué avoir vu un homme se jeter à l'eau. Un corps a été repêché vendredi dans la rivière mais l'autopsie qui aura lieu dimanche, selon le parquet de Flandre orientale, devra déterminer s'il s'agit bien de l'intéressé.