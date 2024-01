Douze interpellations dans le milieu de la drogue à Anvers

Douze personnes ont été interpellées mercredi matin lors de 19 perquisitions menées par la police à Anvers et dans sa région ainsi qu'ailleurs dans le pays dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de drogue et d'armes, a confirmé le parquet d'Anvers.

Six suspects actifs dans le commerce frauduleux d'armes et d'explosifs à la tête duquel se trouvait un homme de 51 ans ont été identifiés dans un premier temps. "Au fil de l'enquête, il s'est avéré que les suspects étaient très prudents dans leurs communications", souligne le parquet. "Ils privilégiaient ainsi un café anversois du Seefhoek pour leurs rendez-vous. Un trafic de stupéfiants dont le personnage-clé était un homme de 55 ans.a également été mis en lumière au cours des investigations.

L'enquête a débuté en 2022 et concernait d'abord le commerce d'armes à feu et d'explosifs, selon le parquet de la Métropole, mais s'est élargie au fil du temps car la bande ciblée par les enquêteurs était également impliquée dans le trafic de drogue. Cette organisation criminelle albanaise avait des connexions avec l'international, ajoute le parquet.

Les 19 perquisitions de mercredi ont eu lieu à Anvers, Saint-Nicolas et Ans en province de Liège. Outre la police fédérale, la police locale d'Anvers, les douanes et le SPF Santé publique ont pris part à l'opération. Douze personnes ont été interpellées et seront déférées devant le juge d'instruction qui devra décider de leur maintien en détention.