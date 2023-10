Douze mois avec sursis pour ne pas avoir payé 60 abonnements mobiles

Une Anversoise, qui a acheté plus de 60 abonnements téléphoniques sous un faux nom et n'a jamais payé les factures, a été condamnée lundi à 12 mois de prison avec sursis, par le tribunal correctionnel de Malines.

L'opérateur téléphonique Mobile Vikings a découvert en 2020 que de nombreux abonnements téléphoniques avaient été souscrits sous un faux nom. Les factures de ces abonnements, qui s'élevaient à 6.147 euros, n'ont jamais été payées, ce qui a conduit l'entreprise à ouvrir une enquête. Celle-ci a révélé que pas moins de 60 abonnements avaient été souscrits à des noms différents, mais que la même adresse postale figurait à chaque fois. Il s'agissait de l'adresse à laquelle résidait une certaine Melanie M.

Après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, l'information a été transmise au parquet. Melanie M. n'a pas été retrouvée tout de suite. En effet, ce n'est qu'au mois de mai 2022 qu'elle a pu être interrogée. Elle a reconnu les faits et a évoqué être dépressive. Elle avait des problèmes financiers et voulait gagner un peu plus d'argent. Elle revendait donc les cartes Sim à 20 euros l'unité.