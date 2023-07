Douze mois de prison pour avoir menacé de tuer des enfants dans une crèche

Une dizaine de jours plus tard, le 24 février, la menace s'est amplifiée : l'homme a appelé les urgences 26 fois, avertissant à chaque reprise qu'il comptait tuer des enfants dans une crèche. Toutes les précautions ont alors été prises. Les enquêtes de téléphonie ayant montré que les appels provenaient de la Havenlaan, l'ensemble des crèches des environs ont été placées sous surveillance.

L'homme, qui vit en rue, a appelé pour la première fois le numéro d'urgence le 11 février, expliquant être furieux car la police avait confisqué ses affaires et affirmant vouloir tuer des gens. Il a réitéré son appel au 112 le lendemain, proférant la même menace.

Après quelques jours d'accalmie, le jeune homme a de nouveau appelé le numéro d'urgence les 26 et 27 février et a renouvelé ses menaces. Cette fois, la police a pu le localiser avec précision et l'a appréhendé sur la Havenlaan, en possession du GSM utilisé pour passer les appels. Selon un psychiatre, le prévenu ne présente pas de trouble mental mais il n'est pas inoffensif, puisqu'il a déjà agi de la sorte en Allemagne.

"Mon client continue de nier les faits, malgré les enregistrements et les autres preuves tangibles du dossier", a déclaré la défense. "Je m'interroge donc sur son état mental."

Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à une peine de 12 mois de prison avec sursis.