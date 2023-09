Douze mois de prison pour faits de moeurs et vol à bord d'un train

Un homme de 40 ans, originaire de Berchem-Sainte-Agathe, a été condamné mardi par défaut par le tribunal correctionnel de Hasselt à douze mois de prison et à une amende de 400 euros pour avoir dépouillé un accompagnateur de train et harcelé une voyageuse le 3 août dernier lors d'un trajet entre Diest et Hasselt