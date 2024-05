Douze mois de prison pour une tentative d'assassinat disqualifiée en coups et blessures

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi une peine de 12 mois de prison à l'encontre de Sofiane A. pour une tentative d'assassinat finalement disqualifiée en coups et blessures. Le parquet avait requis une peine de sept ans de prison.

Le 15 décembre dernier, une rixe a éclaté entre deux détenus à la prison de Jamioulx. Ces derniers ont finalement été séparés par d'autres détenus. La victime, emmenée à l'hôpital, présentait deux plaies à l'épaule et au thorax. Celle-ci a confié être la cible de harcèlement et de menaces de la part de Sofiane A. depuis son arrivée à la prison en raison d'un différend en Algérie entre son frère et le prévenu.

Selon le ministère public, le prévenu a lancé une veste de sa cellule vers le préau avant de sortir. "La victime n'a pas apprécié les insultes et a repoussé le prévenu. Ce dernier a alors sorti un cutter et porté des coups", avait expliqué le ministère public. Sofiane A. contestait la tentative d'assassinat, affirmant "s'être défendu après avoir été victime d'un coup de poing au visage et avoir ramassé un éclat d'assiette se trouvant sur le sol du préau."