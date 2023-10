Douze mois requis contre un ancien membre du Voorpost pour des propos et images racistes

Douze mois de prison et une amende de 1.200 euros ont été requis contre M.E. (62 ans), un ancien membre du mouvement nationaliste flamand Voorpost, poursuivi pour la publication de propos et images jugés racistes sur les réseaux sociaux.

A l'audience, le prévenu s'est défendu de toute hostilité envers les musulmans ou les étrangers. Des messages incriminés, il a assuré qu'il s'agissait de dénoncer la politique d'asile de la Belgique: "Mon avis était que les choses devaient changer. Je ne suis pas là pour cibler les musulmans ou les non-musulmans. Je voulais adresser un message au gouvernement."

Et d'ajouter qu'il a lui-même rompu avec le Vlaams Belang et Voorpost, dont il a été membre durant plusieurs années. "J'ai pris mes distances avec tout ce qui est de droite. Nous avons déménagé en Hongrie parce que c'est plus abordable (financièrement, NDLR) pour moi et que j'ai des amis qui y vivent depuis des années."

Le jugement sera rendu le 17 novembre.