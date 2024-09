Douze suspects interpellés dans une enquête pour trafic de drogue à Forest

D'importantes quantités de cocaïne et de cannabis ont été trouvées lors des perquisitions menées mercredi, en plus d'une importante somme d'argent et d'une arme à feu. L'une des 12 personnes interpellées serait mineure.

La place Saint-Antoine à Forest est connue depuis un certain temps comme un lieu où du trafic de drogue se déroule. Dans la nuit du 12 au 13 mars dernier, trois personnes ont été blessées lors de coups de feu dans la rue de Fierlant, à proximité. Il se serait agi d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue, qui se livrent une concurrence féroce.