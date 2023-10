Douze suspects interpellés à Schaerbeek pour trafic de drogue

"La zone de police avait appris au début de l'année qu'un suspect se livrait à la vente illégale de stupéfiants dans le parc Scutenaire, provoquant un sentiment d'insécurité et des nuisances pour les riverains", indique le parquet. "La suite de l'enquête a révélé que l'intéressé, connu des services de police, était impliqué dans une affaire plus large de trafic de drogue."

"Onze suspects ont été mis à disposition du juge d'instruction", poursuit le parquet. "L'un d'entre eux a été placé sous mandat d'arrêt et dix autres ont été inculpés et libérés sous conditions. La police a également saisi 50.975 euros, 2,1 kilogrammes de cannabis, 9,3 grammes de haschich et 50,7 grammes de cocaïne."