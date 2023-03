Douze suspects sous mandat d'arrêt dans une enquête sur un trafic de cocaïne à Malines

Elle a débuté en septembre dernier, lorsqu'une quantité importante de cocaïne a été retrouvée dans une habitation. La police judiciaire fédérale (PJF) a alors pu identifier différents suspects qui auraient, entre juin et septembre, importé, stocké et distribué 4,5 tonnes de cocaïne.

La police a procédé à 20 perquisitions les 6 et 7 mars, notamment à Anvers, Malines et Gand. Quatorze personnes ont alors été interpellées, dont 11 ont été placées sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction. Trois autres personnes ont été interpellées en Espagne, à Marbella, début du mois. L'une d'entre elles a été remise à la Belgique mardi, et placée ce jour sous mandat d'arrêt. La remise des deux autres suspects a également été demandée à l'Espagne.