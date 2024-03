Drame en Flandre: un cycliste de 23 ans tombe dans un canal et perd la vie

L'incident s'est produit entre 22h et 22h30 vendredi soir sur un chemin de halage. Le jeune homme a dévié de sa trajectoire avant de tomber dans l'eau. Un passant a appelé les services de secours et ces derniers ont pu extirper la victime de l'eau avec l'aide d'un plongeur. La réanimation s'est néanmoins avérée inefficace et le cycliste est décédé sur place. Un médecin légiste et le laboratoire se sont rendus sur place pour enquêter. Les premiers éléments indiquent qu'il s'agirait d'un accident.