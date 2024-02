D'une peine de travail à 7 ans de prison requis contre un transporteur et sa famille

Le parquet fédéral a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de sept ans de prison à l'encontre d'un convoyeur de cocaïne, dans le cadre d'un vaste trafic de drogue mis au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Le ministère public a également demandé 42 mois de prison ferme pour sa compagne et une peine de travail "à titre exceptionnel" pour le fils de celle-ci, encore aux études.

Anticipant les arguments de la défense, le parquet a rejeté tout sursis probatoire. "Il a transporté plus de 100 kg de cocaïne, ce serait banaliser des faits graves."

D.M. a avoué avoir effectué six trajets pour le compte d'Eridan M.G., dirigeant présumé d'une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. Il "se balade avec des liasses en poche, je le considère comme le roi de la magouille", a dépeint le procureur, reprenant l'expression du beau-fils du prévenu. L'homme a également accepté que les trafiquants immatriculent au nom de sa société une voiture servant au trafic, a-t-il ajouté.

Quant à sa compagne, V.P., elle connaissait les activités de D.M. "Elle l'accompagne parfois et va l'aider à blanchir les gains" du trafic. Le ministère public a demandé 42 mois de prison ferme, ainsi qu'une amende de 320.000 euros.

Enfin, le procureur a requis "à titre exceptionnel" une peine de travail ou, à titre subsidiaire, 20 mois d'emprisonnement à l'encontre du fils de V.P. et beau-fils de D.M. Le jeune homme, âgé d'une petite vingtaine d'années, a "un profil complètement différent des autres prévenus". Encore aux études au moment des faits, B.R.S. est inséré dans la société et on ne peut lui reprocher ses liens familiaux, a concédé le parquet.