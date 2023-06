El Haddad Asufi, El Makhoukhi et Bayingana Muhirwa examinés par la partie civile lundi

Me Sébastien Delhez, Me Marion de Nanteuil, Me Laura Jouveneau et Me Gyllen Kiabu débuteront lundi matin en présentant les éléments de culpabilité concernant l'accusé Ali El Haddad Asufi. La partie civile a déjà annoncé s'aligner sur le réquisitoire du parquet fédéral et demandera donc de reconnaître cet accusé coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.

Me Olivia Venet leur succédera à la barre pour évoquer le cas de Bilal El Makhoukhi. De même, la partie civile n'a pas fait de mystère sur sa demande. Elle s'aligne sur le réquisitoire du parquet fédéral, qui sollicite la culpabilité de cet autre accusé pour les trois mêmes préventions que le précédent.