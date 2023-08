Émeutes à Oupeye: les rassemblements de plus de quatre personnes interdits dans la commune

Suite aux évènements survenus dans la nuit de vendredi à samedi dans la commune d'Oupeye, les rassemblements de plus de quatre personnes sont interdits, annonce samedi soir le bourgmestre Serge Fillot. Cette mesure a pour but de ramener de la sérénité dans l'entité.

"Suite aux émeutes qui ont eu lieu cette nuit à Oupeye, en raison du décès tragique d'un citoyen vendredi fin d'après-midi, le bourgmestre, en collaboration avec les services d'ordre et de sécurité, confirme la mesure préventive suivante: interdiction de rassemblement de plus de quatre personnes sur tout le territoire communal et un contrôle de la police est autorisé en cas de rassemblement sur la voie publique", a ainsi communiqué le maïeur.

Le bourgmestre regrette également la circulation d'informations non vérifiées sur les réseaux sociaux. "Un tas d'informations non vérifiées et qui font l'objet de l'enquête en cours circulent actuellement sur les réseaux sociaux, entre autres afin d'attiser la haine envers le policier mis en cause dans l'évènement et la police en général. Nous appelons nos citoyens au calme afin de préserver la sécurité des biens et des personnes. Nous devons vous inviter à laisser la justice faire son travail et établir la vérité", souligne-t-il.