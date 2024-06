Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu, jeudi, Emmanuel Nkunduwimye coupable de crimes de guerre et de génocide pour des meurtres, une tentative de meurtre et un viol commis au Rwanda en 1994. Cet homme, un Belgo-rwandais âgé de 65 ans, était accusé devant la cour d'avoir participé au génocide des Tutsis avec son ami Georges Rutaganda, qui était l'un des hauts responsables des milices Interahamwe et qui a été condamné à la prison à vie.